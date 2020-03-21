الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأرجنتيني باولو ديبالا يحتفل بالتسجيل في ملاراة فريقه يوفنتوس مع غريمه التقليدي إنتر ميلان، 8 مارس/آذار 2020.

أعلن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه مصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بصحة جيدة. وديبالا هو ثالث لاعب من السيدة العجوز تثبت إصابته بالمرض بعد المدافع الإيطالي دانييلي روغاني ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

إعلان اقرأ المزيد

قال الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس لكرة القدم، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، إنه مصاب بفيروس كورونا لكنه أكد انه بحال "ممتازة".

وكتب ديبالا (26 عاما) السبت في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أردت أن أبلغكم أننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج إيجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم".

ورد فريق "السيدة العجوز" على تغريدة ديبالا قائلا "نحن فريق واحد، باولو!"

وأصدر متصدر الدوري المحلي بيانا جاء فيه "يخضع (ديبالا) لحجر طوعي في بيته منذ الأربعاء 11 آذار/مارس. سيبقى خاضعا للمراقبة، بحسب النظام المعتاد. هو بخير ولا يعاني من عوارض".

وديبالا هو ثالث لاعب من يوفنتوس تُعلن إصابته بالفيروس، بعد لاعب وسطه الفرنسي بليز ماتويدي والمدافع دانييلي روغاني.

وكان روغاني أول لاعب من دوري الدرجة الأولى يعلن عن إصابته بالفيروس الذي وصل عدد ضحاياه في العالم إلى نحو 13 ألف شخص حتى السبت، ما أدى إلى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.

وعانت عدة أندية إيطالية من الفيروس خصوصا سمبدوريا وفيورنتينا.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وقد أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل/نيسان، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى مساء السبت، أعلنت إيطاليا تسجيل وفاة 4825 شخصا وإصابة 53,578 بالفيروس.

فرانس24/ أ ف ب