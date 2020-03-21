الحكومة التونسية تعد بتوفير 850 مليون دولار لمواجهة تأثيرات كورونا المستجد

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تونس (أ ف ب)

أعلنت الحكومة التونسية مساء السبت عن خطة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد، في وقت يدخل الحجر الصحي العام في تونس حيز التنفيذ صباح الأحد.

وشدد رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ في خطاب متلفز على ضرورة "الاتحاد" في المعركة ضد الفيروس.

وسجلت تونس رسميا ستين اصابة بالفيروس بينها وفاة واحدة، على أن يدخل الحجر الصحي العام حيز التنفيذ الاحد.

وافادت وسائل اعلام محلية بأن حملة تبرّعات وطنيّة عبر التلفزيون (تيليتون) جمعت أكثر من 27 مليون دينار الجمعة (8,5 ملايين دولار) سيتم تقديمها لقطاع الخدمات الصحية.

وقال رئيس الحكومة التونسية إن خطة المساعدات الحكومية تشمل احداث صندوق بمبلغ قدره 700 مليون دينار من أجل هيكلة المؤسسات المتضررة، ووضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة.

كما تشمل تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية "الهشة".

وسبق أن أغلقت تونس حدودها البحرية والبرية والجوية، وفرضت الأربعاء حظرا للتجول يمتد بين السادسة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي (17,00 إلى 05,00 ت.غ).

© 2020 AFP