الغاء بطولة العالم للهوكي على الجليد بسبب كورونا

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باريس (أ ف ب)

ألغيت بطولة العالم للهوكي على الجليد، المقررة بين 8 و24 ايار/مايو في سويسرا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر السبت الاتحاد الدولي للعبة.

كتب الاتحاد في بيان "نظرا للظروف الحالية وبعد محادثات مع الأطراف المعنية، قرر مجلس ادارة الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد انه لا يمكن اقامة بطولة العالم للهوكي على الجليد في زيوريخ ولوزان".

تابع البيان "من المستحيل نقل (المونديال) الى بلد آخر"، مشيرا الى ان تأجيل البطولة التي تقام مرة كل سنة، يجب أن تقرره الجمعية العمومية.

كما تأجلت الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي والتي كانت مقررة في نهاية المونديال بين 21 و23 ايار/مايو في زيوريخ إلى أجل غير مسمى.

وتحمل روسيا (الاتحاد السوفياتي) الرقم القياسي مع 27 ذهبية بفارق لقب عن كندا.

وألغيت الثلاثاء مباريات الدرجة الدنيا التي تخول المنتخبات بالصعود وخوض المونديال في العام التالي.

وادى الوباء العالمي لفيروس "كوفيد-19" ايضا الى تعليق منافسات دوري "أن اتش ال" الاميركي للهوكي على الجليد.

© 2020 AFP