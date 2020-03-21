باكستان تعلق الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين

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اسلام اباد (أ ف ب)

أعلنت باكستان السبت تعليق الرحلات الجوية الدولية أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن الوطني معيد يوسف في مؤتمر صحافي بإسلام أباد "سنعلق اعتبارا من الساعة 08,00 (15,00 ت.غ) الليلة الرحلات الدولية".

وأضاف "لن يسمح بوصول أي رحلات دولية إلى باكستان لأسبوعين".

وفحصت البلاد حتى السبت 4,046 شخصا، وتأكدت إصابة 524 ووفاة ثلاثة بكوفيد-19.

واضاف يوسف إن عددا قليلا من الرحلات في طريقها إلى باكستان سيسمح لها بالهبوط صباح الأحد، على أن يتم استثناء الدبلوماسيين وطائرات الشحن من المنع.

واعتبر المسؤول أن التعليق "سيتسبب بمشاكل بالتأكيد"، اذ كانت باكستان تتوقع حضور أكثر من 200 ألف زائر، بينهم سياح، بنهاية آذار/مارس.

ويخشى مراقبون أن ينتشر الفيروس بسرعة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 215 مليونا ويعاني نظامها الصحي صعوبات.

وقال رئيس الوزراء عمران خان في وقت سابق هذا الأسبوع إن بلاده لا يمكن أن تتحمل إجراء عمليات حجر على مدن بأكملها كما يحصل في الغرب.

ولباكستان سوابق في العجز عن احتواء الأوبئة المعدية على غرار شلل الأطفال والسل والتهاب الكبد.

© 2020 AFP