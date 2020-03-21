حظر التجول دخل حيز التنفيذ في الأردن وتوقيف نحو 400 مخالف

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عمان (أ ف ب)

دخل حظر التجول حيز التنفيذ السبت في عمان وبقية محافظات المملكة البالغ عدد سكانها حوالى عشرة ملايين نسمة حتى إشعار آخر في إطار اجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سجلت 85 إصابة به حتى الان.

وعند الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ)، دوت صفارات الإنذار لأكثر من دقيقة في عمان ومدن الأردن فيما بدت الشوارع خالية.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان إنه "تم ضبط 392 شخصا خالفوا أمر حظر التجوال وجرى تحويلهم إلى المراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعا المتحدث الأمني المواطنين إلى "إلتزام منازلهم وعدم الخروج تحت أي ظرف كان"، مؤكدا إنه "سيتم ضبط كل من مخالف وستتخذ بحقه الاجراءات القانونية".

واستثنت الحكومة الأطباء والممرضين في جميع انحاء المملكة من قرار الحظر، بحسب ما أعلن نقيب الممرضين خالد الربابعة.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي من جهتها إستثناء 45 محطة وقود في عموم محافظات المملكة من قرار الحظر، حيث ستعمل هذه المحطات من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء "من اجل تزويد مركبات الجهات المستثناة من قرار الحظر بالوقود ومساعدتها على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي".

كما استثنت الوزيرة السيارات التي تبيع الغاز المنزلي المسال والتي تجوب الأحياء، مشيرة إلى إرتفاع الطلب على هذه المادة لتبلغ 230 الف أسطوانة يوميا.

وقالت الحكومة إنها تدرس كذلك "آلية" إعادة فتح بعض الصيدليات وإستثنائها من قرار الحظر.

ودعا وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي الأردنيين إلى "التعود على نمط الحياة الجديد حتى تعود الأمور إلى طبيعتها".

واضاف إن قرار حظر التجول "خطوة صعبة ولكنها جاءت من اجل سلامتكم".

- تعقيم -

وبدأت أمانة عمان إعتبارا من صباح السبت حملة تعقيم في احياء العاصمة الأردنية.

وقال الناطق باسم الأمانة عمان ناصر الرحامنة أن "الأمانة بدأت صباح السبت ومع بدء سريان حظر التجوال بالتعقيم الشامل للمدينة".

وأوضح أن "التعقيم سيشمل جميع مناطق أمانة عمان وأحيائها والمرافق التجارية والشوارع الرئيسية من خلال فرق متخصصة موزعة على 100 آلية مخصصة لعمليات التعقيم وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة العامة".

وكان العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي بأسم الحكومة، اعلن الجمعة "حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم السبت الموافق 21 آذار/مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

وأشار إلى إغلاق جميع المحلات التجارية، وسيتم الإعلان الاثنين عن أوقات محددة ليشتري المواطنون حاجاتهم وضمن آلية محددة.

وبرر العضايلة قرار حظر التجول بأن المواطنين لم يلتزموا دعوة الحكومة لهم الى البقاء في بيوتهم.

وحذر من أن مخالفة أمر حظر التجول قد تؤدي الى "الحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة".

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 85 إصابة بوباء كورونا في الأردن حتى الآن، شفيت إحداها.

وفرضت السلطات منذ الإثنين حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان السبت الماضي وقف الرحلات الجوية من المملكة واليها وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.

© 2020 AFP