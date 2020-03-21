"طيران الامارات" تعلق رحلات إلى عشرات المدن على خلفية كوفيد-19

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دبي (أ ف ب)

علّقت مجموعة "طيران الإمارات" رحلاتها إلى عشرات المدن على خلفية فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوجهات المعلّقة الى أكثر من 110 بين نحو 160 وجهة تقصدها طائرات الشركة الخليجية.

وأعلنت المجموعة قرار تعليق الرحلات إلى هذه المدن غداة تسجيل الإمارات أول حالتي وفاة بالفيروس.

وشملت لائحة المدن وجهات في افريقيا وآسيا واوروبا وغيرها، بينها ابيدجان واوكلاند وأثينا وبالي ونيودلهي وملبورن وفيينا، وتفاوتت فترات التعليق بين نهاية الشهر الحالي وحزيران/يونيو.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الاسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل للشفاء منها 38 حالة وتوفي شخصان.

وفي محاولة لمكافحة انتشار كوفيد-19 الذي تسبب بآلاف الوفيات حول العالم، حظرت السلطات في البلاد الرحلات إلى مدن صينية وإلى إيران ودول شرق أوسطية واوروبية، كما قرّرت تعليق إصدار تأشيرات عند الوصول ووقف دخول حاملي الإقامات.

و"طيران الإمارات" من أكبر شركات النقل الجوي في العالم، وأحد أبرز أوجه نجاحات إمارة دبي التي تعتمد بشكل كبير على الزوار الآتين من الخارج والذين بلغ عددهم نحو 16 مليون شخص في 2019.

وكانت الإمارة تطمح الى زيادة هذا العدد إلى 25 مليون شخص في ظل استضافتها معرض اكسبو 2020 العالمي بدءا من تشرين الأول/اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر.

وقبل أكثر من اسبوعين حثّت "طيران الإمارات" موظفيها على أخذ إجازات.

© 2020 AFP