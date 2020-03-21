إسبانيا: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1326 والإصابات لنحو 25 ألف

أعلنت السلطات الإسبانية السبت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1326، بعد أن كان الجمعة 1002، وذلك بحسب أحدث أرقام كشفتها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يقترب من 25 ألف حالة.

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أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إسبانيا بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع اليوم السبت إلى 1326 بعدما وصل إلى 1002 الجمعة.

كما قفز عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 24 ألفا و926 السبت بعدما بلغ 19980 في البيانات المعلنة أمس.

وكان الارتفاع خلال 24 ساعة من الخميس إلى الجمعة قد بلغ نسبة 30% بالنسبة للوفيات و16,5% لحالات الإصابة.

وباتت إسبانيا البؤرة الثانية لتفشي فيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا.

Estos son los datos actualizados de coronavirus en España



Aquí puedes ver la situación https://t.co/skv9oHroYj



Aquí todas las recomendaciones, protocolos y videos https://t.co/jbND5lUzxJ#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/C5dQTdj6rD — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 21, 2020

واتخذت مدريد تدابير مشددة تتمثل في حجر شبه كامل وحالة طوارئ طوال 15 يوما. وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أعلن قبل أسبوع إصابة زوجته بالفيروس.

وقال سانشيز في خطاب "يمكن للمواطنين الإسبان مغادرة منازلهم "للعمل" و"شراء الخبز" والذهاب إلى الصيدلية أو تلقي العلاج، ولكن ليس "لتناول العشاء عند صديق".

ولا تزال منطقة مدريد تسجل أعلى عدد إصابات إلى حد كبير مع 8921 إصابة (نحو 36% من إجمالي عدد الإصابات) متقدمة على كاتالونيا (4203) وإقليم الباسك (1725) والأندلس (1515).

ومنذ أسبوع يلزم 46 مليون إسباني منازلهم ولا يحق لهم الخروج إلا لأسباب العمل أو شراء المواد الغذائية والأدوية أو لإخراج كلابهم من المنازل لفترة وجيزة.

وفي البرتغال المجاورة، أعلنت هيئة الصحة الوطنية السبت أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد تضاعف خلال الليل ليصل إلى 12. وأوضحت الهيئة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1280 من 1059 في اليوم السابق. وأضافت أن هناك 35 شخصا في العناية المركزة.

وكانت البرتغال قد أعلنت الأربعاء حالة الطوارئ بسبب تفشي الفيروس.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب