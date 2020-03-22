"أطباء بلا حدود" تقيم مركزا سيتسع لخمسين سريرا في إيران لعلاج المصابين بفيروس كورونا

رجال إطفاء إيرانيون يقومون بتعقيم شوارع طهران قبيل الاحتفالات بعيد نوروز، 18 مارس/آذار 2020.

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأحد أنها ستقوم ببناء مركز طارئ لعلاج المصابين بفيروس كورونا الذين بلغوا مراحل حرجة في إيران. وسيتسع المركز الذي سيقام في إقليم أصفهان بوسط البلاد إلى خمسين سريرا.

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تعمل منظمة أطباء بلا حدود على إقامة مركز طارئ لعلاج حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في إيران، بسعة تبلغ نحو خمسين سريرا، وفق ما أعلنت المنظمة الأحد.

وقالت المنظمة الطبية الخيرية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها إن طاقما مكونا من تسعة من أعضائها من فريق الرعاية الفائقة سيعملون بالمركز الذي سيقام في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

وتعاني إيران من تفش سريع لفيروس كورونا.

وقالت أطباء بلا حدود "حجم وباء كوفيد-19 في إيران مقلق جدا".

وتساهم فرنسا بالفعل في حزمة مساعدات طبية لإيران بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا في ظل إشارات على أن التصدي العالمي لمكافحة فيروس كورونا قد يساعد في تخفيف بعض التوترات الدبلوماسية.

وفي الأيام القليلة الماضية أفرجت إيران عن أكاديمي فرنسي في تبادل للسجناء شمل أيضا إطلاق سراح مهندس إيراني كانت تحتجزه باريس.

فرانس24/ رويترز