إسبانيا: 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الضحايا يبلغ 1720

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأحد تسجيل 394 حالة وفاة جديدة جراء "كوفيد-19"، ما يعني ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا إلى 1720، منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس الذي انتشر في الصين وتفشى في أغلب دول العالم.

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سجلت إسبانيا 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ويمثل هذا زيادة تبلغ نسبتها نحو 30 بالمئة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1720 منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

وأبلغ أيضا عن 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد، ليصل عدد المصابين إلى 28 ألف و572، في وقت رفعت إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، قدراتها على إجراء فحوص الكشف عن المرض.

📄Estos son los datos actualizados de #coronavirus por CCAA



Consulta aquí el informe de la situación ➡️https://t.co/ikYB1qvWHJ pic.twitter.com/eSoZfod7pb — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 22, 2020

وفي نفس الصدد، أعلنت مدريد عن تعافي 2575 شخصا، فيما يبقى 1785 مصابا في العناية الفائقة.

واتخذت مدريد تدابير مشددة تتمثل في حجر شبه كامل وحالة طوارئ طوال 15 يوما.

ومنذ أسبوع يلزم 46 مليون إسباني منازلهم ولا يحق لهم الخروج إلا لأسباب العمل أو شراء المواد الغذائية والأدوية أو للخروج من المنازل لفترة وجيزة.

تمديد حالة الطوارئ!

هذا، وذكرت وسائل إعلام عدة الأحد أن الحكومة الإسبانية تريد تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا، لمدة 15 يوما إضافية.

وتمنع حالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات على مستوى البلاد في 14 مارس/آذار، الناس من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى.

ويحتاج تمديد حالة الطوارئ موافقة البرلمان، لكن ذلك مسألة مضمونة بعد أن قال حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا إنه سيؤيد ذلك مما أعطى الائتلاف الحاكم ما يكفي من الأصوات لتأييد التمديد.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز