تونس تنشئ صندوق مساهمات وطني لمواجهة كورونا وتجمع "تبرعات" بقيمة 8,5 ملايين دولار

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مساء السبت عن إنشاء صندوق بقيمة 700 مليون دينار بهدف المساهمة في هيكلة المؤسسات المتضررة جراء فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة مساعدات حكومية. وتمكنت حملة تبرعات وطنية الجمعة من جمع أكثر من 27 مليون دينار (8,5 ملايين دولار) ستقدم لقطاع الصحة.

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قال رئيس الحكومة التونسية السبت إنه تم في إطار خطة المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، استحداث صندوق بمبلغ قدره 700 مليون دينار، هدفه هيكلة المؤسسات المتضررة.

وتشمل الخطة، تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية "الهشة"، إلى جانب وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة.

هذا، وكشفت الحكومة التونسية مساء السبت عن خطة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد، بهدف مواجهة تأثيرات فيروس كورونا، في وقت يدخل الحجر الصحي العام في تونس حيز التنفيذ صباح الأحد.

وشدد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في خطاب متلفز على ضرورة "الاتحاد" في المعركة ضد الفيروس.

وسجلت تونس رسميا ستين إصابة بالفيروس بينها وفاة واحدة، على أن يدخل الحجر الصحي العام حيز التنفيذ الاحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن حملة تبرعات وطنية عبر التلفزيون (تيليتون) جمعت أكثر من 27 مليون دينار الجمعة (8,5 ملايين دولار) سيتم تقديمها لقطاع الخدمات الصحية.

وسبق أن أغلقت تونس حدودها البحرية والبرية والجوية، وفرضت الأربعاء حظرا للتجول يمتد بين السادسة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي (17,00 إلى 05,00 ت.غ).

فرانس24/ أ ف ب