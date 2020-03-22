جائحة فيروس كورونا: جولة فرانس24 حول العالم

تابعوا يوميا تقارير مراسلينا ومراسلاتنا حول العالم بشأن تطورات انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19" وطرق مواجهة تفشي الوباء بحسب تعليمات سلطات الدول المختلفة.

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تستمر جائحة فيروس كورونا في التفشي والانتشار في دول عدة من العالم العربي إلى أوروبا وعبر العالم أجمع، ويوافيكم مراسلو فرانس24 يوميا بالأوضاع في الدول والمناطق التي تواجه تفشي هذا الوباء.

غزة: مع مها أبو الكاس

لبنان: مع شربل عبود

الضفة الغربية: مع ماجد سعيد

العراق: مع إبراهيم صالح

الأردن: مع دانية المعايطة

فرانس24