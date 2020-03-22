علامات الاستفهام حول طوكيو 2020: ابرز التصريحات

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باريس (أ ف ب)

تتزايد الشكوك هذا العام بإمكان إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس المقبلين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تلقي وكالة "فرانس برس" الضوء على مواقف ابرز المسؤولين الرياضيين والاتحادات الرياضية حيث رفعت الاخيرة الصوت مطالبة بتأجيل الالعاب بسبب وباء "كوفيد-19" الذي حصد اكثر من 13 الاف شخص حول العالم.

"بالطبع نحن ندرس سيناريوهات مختلفة، لكن على عكس العديد من الهيئات الرياضية أو البطولات المحترفة، نحن لا نزال على بعد أربعة أشهر ونصف شهر من موعد الألعاب".

وتابع "بالنسبة إلينا (التأجيل) لن يكون خطوة مسؤولة الآن، وسيكون من السابق لأوانه البدء بالتكهنات او اتخاذ قرار، في وقت ليست لدينا بعد أي توصية من لجنة العمل" الخاصة التي تم تشكيلها لبحث هذا الأمر.

(رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ)

"الأمر الصحيح والمسؤول للقيام به هو وضع صحة وسلامة الجميع كأولوية، والاقرار بشكل ملائم بالأثر الذي سببه هذا الوضع الصعب، وسيستمر في تسبيبه، على رياضيينا واستعداداتهم للألعاب الأولمبية. الاتحاد الاميركي لالعاب القوى يطلب بكل احترام من اللجنة الاولمبية الاميركية أن تحاجج لدى اللجنة الأولمبية الدولية لإرجاء دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو".

(رئيس الاتحاد الاميركي لالعاب القوى ماكس سيغيل)

"الاتحاد الاسباني لالعاب القوى وباسم غالبية رياضييه يطالب بتأجيل الالعاب الاولمبية في طوكيو. الظروف لا تضمن استعدادات مناسبة ولا منافسات عادلة مع باقي الرياضيين من دون وضع صحة الرياضيين الاسبان في خطر".

(الاتحاد الاسباني لالعاب القوى)

"نتبادل ونستمع الى اتحاداتنا ورياضيينا خلال هذه الفترة غير المسبوقة لنا جميعا. لدينا اجتماع مطلع الاسبوع المقبل يتعلق بهؤلاء الرياضيين الذين يعانون من اجل مواصلة تدريباتهم في دول مختلفة اتخذت تدابير من اجل فرملة فيروس كورونا. لا اعتقد بانه يتعين علينا اقامة الالعاب الاولمبية باي ثمن، لا سيما ليس على حساب صحة رياضيينا. القرار بشان الالعاب الاولمبية قد يصبح واقعا بسرعة وخلال الايام او الاسابيع المقبلة".

(رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى البريطاني سيباستيان كو)

"الشيء الصحيح والمسؤول الذي ينبغي القيام به هو إعطاء الأولوية لصحة الجميع وسلامتهم والاعتراف على النحو المناسب بالخسائر التي يتسبب فيها هذا الوباء العالمي في الاستعدادات الرياضية. يتعرض رياضيونا لضغط وقلق هائلين، وينبغي أن تكون صحتهم العقلية والبدنية من بين أعلى الأولويات".

(رئيس الاتحاد الاميركي للسباحة تيم هينتشي)

"إن السياق الحالي لا يسمح بتنظيم دورة الألعاب الاولمبية لعام 2020 بشكل صحيح، يجب دراسة إمكانية التأجيل".

(الاتحاد الفرنسي للسباحة)

"توصيتنا الواضحة هي ان دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لا يجب اقامتها قبل ان يصبح +كوفيد-19+ تحت السيطرة" عالميا"

(اللجنة الاولمبية النروجية)

"هل تريد اللجنة الاولمبية الدولية منا ان نعرض صحتنا للخطر، صحة عائلاتنا وصحة الشعب من خلال التدريب بشكل يومي؟ انتم تعرضوننا للخطر في الوقت الحالي وليس بعد 4 اشهر".

(بطلة الالعاب الاولمبية في القفز بالزانة اليونانية كاترينا ستيفانيدي)

"اعتقد بان اللجنة الاولمبية ومن خلال اصرارها باقامة الالعاب بهذا القدر من التصميم، تقوم بعمل غير مسؤول اذا ما اخذنا في عين الاعتبار وضع الانسانية في الوقت الحالي".

(عضوة اللجنة الاولمبية الكندية وحاملة ذهبية الهوكي على الجليد هايلي ويكينهايسر)

"ليس علينا ان نتخذ قرارا. الألعاب الأولمبية ليست الأسبوع المقبل، أو بعد أسبوعين من الآن. إنها بعد أربعة أشهر من الآن، وأعتقد أن الكثير قد يتغير في هذه الفترة الزمنية. لذلك نحن نقدّم للجنة الأولمبية الدولية الفرصة لجمع المعلومات والتشاور مع الخبراء. في هذه المرحلة لا نشعر انه من الضروري ان نصر على اتخاذ قرار".

(رئيسة اللجنة الاولمبية الاميركية سوزان ليونز)

"يجب ان يتم تأجليها بسبب الوضع الحالي حيث لا يتمكن الرياضيون من الاستعداد بشكل جيد".

(عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اليابانية كاوري ياماغوتشي)

© 2020 AFP