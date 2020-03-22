فرنسا: وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأحد وفاة طبيب يعمل في مستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد. وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل. وحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات مساء السبت فإن الوباء خلف 562 وفاة، وإصابة 6172 آخرين، 1525 منهم في حالة حرجة بغرف الإنعاش.

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سجلت فرنسا وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد مشيراً إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "أر تي أل" وصحيفة "لوفيغارو" وقناة "إل سي أي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي (...) أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا.

ورفض الوزير إعطاء "معلومات أكثر دقة" بناء على رغبة العائلة والسرية الطبية.

طبيب طوارىء في منطقة لواز

وأفادت معلومات قناة "فرانس 3" أن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل. وهي معلومات أكدها مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتحدث فيران عن "التضحية الكبيرة التي يقدمها الجسم الطبي اليوم" وأشاد بـ"الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً".

وحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات مساء السبت فإن الوباء خلف 562 وفاة، وإصابة 6172 آخرين، 1525 منهم في حالة حرجة بغرف الإنعاش.

فرانس24/ أ ف ب