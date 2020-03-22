فيروس كورونا: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين "لأسبوعين على الأقل" وميركل قيد الحجر الصحي

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد أنها قررت منع التجمعات لأكثر من شخصين في جميع أنحاء البلاد ولمدة أسبوعين على الأقل، وذلك ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وقال متحدث باسمها في وقت لاحق إن ميركل ستضع نفسها قيد الحجر الصحي بسبب احتكاكها بطبيب تبين أنه مصاب بالفيروس.

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شددت الحكومة الألمانية إجراءاتها الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إذ اتخذت قرارا بمنع التجمعات لأكثر من شخصين، وفق ما قالت المستشارة أنغيلا ميركل في تصريح إعلامي الأحد.

وأكدت ميركل أن "الهدف هو ربح الوقت في المعركة ضد الفيروس".

وقالت المستشارة إن السكان لن يكون مسموحا لهم تشكيل تجمعات تضم أكثر من شخصين في أماكن عامة باستثناء أولئك الذين يقيمون في منزل واحد، أو من يعقدون اجتماعات عمل.

وفي وقت لاحق أعلن متحدث باسم المستشارة إنها ستضع نفسها قيد الحجر الصحي وأنها ستجري عدة فحوص خلال الأيام القادمة لكشف احتمال إصابتها بالفيروس، بعد أن احتكت بطبيب تبين أنه مصاب بكوفيد-19. وأضاف المتحدث أن ميركل ستتابع أداء مهامها من المنزل.

وضمن إطار إجراءات الحجر المشددة أيضا يمنع على المطاعم استقبال الزبائن ويسمح لهم فقط ببيع الطعام للراغبين في تناول وجباتهم في منزلهم. كذلك ستغلق كافة محلات التجميل والحلاقة والمساج والوشم.

فرانس24/ رويترز