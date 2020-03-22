فيروس كورونا: 651 وفاة جديدة في إيطاليا وعدد المصابين يقترب من ستين ألفا

وفد طبي كوبي يصل إلى مطار إيطالي قرب ميلانو للمساهمة في جهود احتواء فيروس كورونا، 22 مارس/آذار 2020.

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 5476 بعد تسجيل 651 وفاة الأحد. كذلك سجلت السلطات 5560 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 59138.

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أعلن مسؤولون إيطاليون الأحد تسجيل وفاة 651 مصابا بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد 5476 شخصا، مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة لكنه أقل من يوم السبت الذي شهد وفاة 793 مصابا.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا قد ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة وهي أقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 شباط/فبراير.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد ارتفع عدد الحالات التي تعافت تماما إلى 7024 الأحد مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق. وبلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة السبت.

وظل إقليم لومبارديا الشمالي الأكثر تضررا في وضع حرج مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في اليوم السابق.

فرانس24/ رويترز