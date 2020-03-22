قتيل في زلزال العاصمة الكرواتية زغرب (وكالة)

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زغرب (أ ف ب)

أدى زلزال ضرب الأحد العاصمة الكرواتية زغرب إلى مقتل فتى في الخامسة عشرة من العمر، كما ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا).

وكان الزلزال بقوة 5,3 درجات ضرب زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع. ووقع الزلزال الساعة 6,00 (5,00 ت غ)، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق صحافية في وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية عن زاركو راسيتش مسؤول الطوارىء في زغرب، قوله "تلقينا اتصالا يتعلق بمبنى انهار وعثرنا على فتى غائب عن الوعي ولا شيء يدل على أنه على قيد الحياة"، موضحا أن الفتى في الخامسة عشرة من العمر.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7,00 (6,00 ت غ).

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.

© 2020 AFP