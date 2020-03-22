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فرنسا توقع طلبيات لتوفير أكثر من 250 مليون كمامة طبية لاحتواء فيروس كورونا

نشرت في: آخر تحديث:

إيمانويل ماكرون مع وزير الصحة أوليفييه فيران
إيمانويل ماكرون مع وزير الصحة أوليفييه فيران © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : وسيم الدالي

تسود موجة من الغضب والتذمر منذ أسبوع أوساط العاملين في القطاع الصحي في فرنسا، على خلفية النقص الحاد في الكمامات الطبية، شعور يتقاسمه رجال الأمن المكلفين مراقبة احترام تطبيق الحجر الصحي. في المقابل، أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران أن الدولة ستلبي الاحتياجات الضرورية من الكمامات، وقال "تملك الدولة مخزونا يضم 86 مليون كمامة ونتوقع أن يصل مستوى الطلب في بلدنا إلى 24 مليون كمامة في الأسبوع. لذلك أؤكد لكم أننا وقعنا عدة طلبيات لأكثر من 250 مليون كمامة سنتسلمها تدريجيا في الأسابيع المقبلة".

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