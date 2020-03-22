لاعبو بايرن ميونيخ يواصلون التمارين عن بعد: بمثابة حصة تدريب عادية

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

يواصل لاعبو بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، برنامج التمارين عن بعد التي وضعها النادي في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين انها تشابه حصة تدريب عادية.

وباتت مقاطعة بافاريا حيث مقر النادي، الأولى في ألمانيا تفرض عزلا منزليا على سكانها من أجل المساهمة في الحد من تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم حتى صباح الأحد.

وقال مهاجم بايرن توماس مولر في حوار مع المشجعين عبر تقنية الفيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "لقد قمنا حتى الآن بالتدريبات الافتراضية ثلاث مرات (...) الأمر بمثابة حصة تدريب عادية لكن عبر الفيديو، مع مدرب يتواجد في سابينير شتراسه" مقر تدريب النادي.

وأضاف مولر المقيم حاليا في مزرعته البافارية حيث يربي الخيول "نقوم بتدريبات يوصي بها المدرب لكافة أفراد الفريق. نؤدي الحركات الرياضية داخل قاعة، ركوب الدراجات الهوائية الثابتة أو الركض على بساط متحرك داخل منازلنا".

وأضاف مبتسما "لم يسبق لنا ان قمنا بتدريبات قاسية لتقوية عضلات المعدة كما نفعل الآن".

وكان بايرن بطل المواسم السبعة الماضية، يتصدر ترتيب البوندسليغا عندما قررت السلطات الرياضية الألمانية تعليق منافسات الدوري.

وأعلن النادي منذ الأربعاء انتقاله الى "التدريب الافتراضي" حرصا منه على تجنب تنقل لاعبيه بسبب الفيروس، قبل يومين من فرض سلطات مقاطعة بافاريا الحجر الإلزامي على السكان.

وقال مدرب الفريق هانزي فليك في تصريحات سابقة "علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا للرد بشكل إيجابي على الوضع (انتشار الفيروس)"، موضحا "لقد طور فريقنا التدريبي حصصا يمكن أن تستمر بين 75 و90 دقيقة".

وتابع "ركزنا على تمارين التوازن. في نهاية التدريب، قمنا بجلسة مكثفة على الدراجات الهوائية (الثابتة). في الاجمال، سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة".

وتابع "ركزنا على تمارين التوازن. في نهاية التدريب، قمنا بجلسة مكثفة على الدراجات الهوائية (الثابتة). في الاجمال، سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة".

وتهدف التدريبات الافتراضية الى المحافظة على اللياقة البدنية للاعبين حتى ولم تنجح في العمل على عضلات معينة.

وقال هولغر برويش، المسؤول عن الاعداد البدني في بايرن ميونيخ "تم تجهيز اللاعبين بساعات رياضية ملائمة. وهذا يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم المثيرة للاهتمام، مثل معدل ضربات القلب، على شاشاتنا".

وأوضح "يتعين علينا التركيز على عمل للمحافظة على اللياقة البدنية. من السهل إدارة الامور البدنية من بعد من خلال التدريبات العملية، تمارين القوة والتحمل" لا سيما في ظل تجهيز اللاعبين بالساعات الرياضية.

وأوضح "اللاعبون لا يتواجدون في الملعب (...) لكن يطلب منهم أن يكون لديهم الالتزام بالمواعيد والانضباط ذاته"، مشيرا الى ان التدريب عبر الفيديو يتيح للاعبين التواصل وتبادل الكلام، ما يشكل "جزءاً مهماً من الحياة الجماعية في هذا الوقت".

وأضاف "نطلب منهم أن يلتزموا بالمواعيد والانضباط".

© 2020 AFP