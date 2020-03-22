واشنطن "تأسف" لإفراج فرنسا عن إيراني طالبت بتسلمه

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واشنطن (أ ف ب)

أعربت واشنطن عن أسفها الأحد لإفراج فرنسا عن مهندس إيراني طالبت بترحيله إليها مقابل إطلاق إيران سراح الباحث الفرنسي رولان مارشال.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان "تعبّر الولايات المتحدة الأميركية عن عميق أسفها تجاه القرار الأحادي الذي اتخذته فرنسا بالإفراج عن المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد".

وعاد السبت الباحث الفرنسي رولان مارشال إلى باريس عقب احتجازه في إيران تسعة أشهر ونصف. وقالت طهران إن ذلك جاء مقابل إفراج فرنسا عن المهندس الإيراني المهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة جلال روح الله نجاد.

وأضافت أورتاغوس أنه "توجد بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا مصلحة مشتركة في تقديم الأشخاص المتهمين بجرائم خطيرة إلى العدالة، لا سيما في القضايا التي تهدد الأمن القومي".

واعتبرت أنه "من المؤسف" أن فرنسا "لم تحترم التزاماتها بموجب المعاهدات" و"منعت تحقيق العدالة".

وتتهم الولايات المتحدة روح الله نجاد بمحاولة إدخال معدات تكنولوجية إلى إيران في خرق للعقوبات التي تفرضها على طهران.

من جهتها، لم تذكر السلطات الفرنسية في هذا الصدد إجراء تبادل للسجناء.

© 2020 AFP