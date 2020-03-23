إغلاق مراكز التسوق في الإمارات بسبب فيروس كورونا المستجد

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دبي (أ ف ب)

قرّرت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة اسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين في الدولة الخليجية الثرية.

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك في ساعة مبكرة الإثنين ان السلطات قرّرت "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم".

واستثنت من قرارها "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات.

ويسري القرار لمدة أسبوعين "قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة"، اي ابتداء من يوم الثلاثاء.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الاسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار الفيروس.

ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت تطمح الإمارة التي تستضيف معرض "اكسبو 2020" العالمي ابتداء من تشرين الاول/اكتوبر، بان تستقبل 25 مليون زائر هذا العام.

© 2020 AFP