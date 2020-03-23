الإمارات تغلق مراكز التسوق خشية تفشي فيروس كورونا

أمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بإغلاق الأسواق التجارية التي تشكل أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن القرار تضمن استثناء الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا بعدما تسبب بوفاة شخصين في الدولة الخليجية.

وأشارت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك في ساعة مبكرة الإثنين إلى أن السلطات قرّرت "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم".

لكن القرار تضمن استثناء "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات. وسيستمر الإغلاق لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من يوم الثلاثاء.

إضافة إلى ذلك، تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار الفيروس.

ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

ومراكز التسوق هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا دبي التي تضم "مول الإمارات" حيث يوجد مكان للتزلج، و"دبي مول" بالقرب من برج خليفة وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت الإمارة التي تستضيف معرض "اكسبو 2020" العالمي ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر، تطمح أن تستقبل 25 مليون زائر هذا العام.

فرانس24/أ ف ب