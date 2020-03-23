السعودية: حظر تجول ليلي لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا

يبدأ مساء الإثنين تطبيق حظر للتجول في السعودية من الساعة السابعة مساء ولغاية السادسة صباحا ولمدة ثلاثة أسابيع كإجراء من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا. يذكر أن المملكة سجلت 100 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 500 حالة.

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أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فرض حظر للتجول في المملكة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل السعودية أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتضمن الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الإثنين". وستقوم وزارة الداخلية "باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول".

يشار إلى أن القرار اسثتثنى "منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة" وغيرهم.

يذكر أن 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في السعودية، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 500 في البلاد.

وكانت السعودية قد اتخذت إجراءات عدة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة واغلاق المساجد.

فرانس24/أ ف ب