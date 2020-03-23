السودان يفرض حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا

"الحرية والسلام والعدالة والمدنية" كتابات المتظاهرين على حائط في منطقة بري بالخرطوم، السودان، 10 تموز/يوليو 2019.

أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان فرض حظر للتجول في البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من الثلاثاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأعلنت السلطات السودانية عن حالتي إصابة بفيروس كورونا ووفاة شخص بسبب الوباء.

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قال عضو مجلس السيادة الحاكم إن السودان سيفرض حظرا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي يوميا اعتبارا من الثلاثاء للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

وأعلن السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

وقال عضو المجلس صديق تاور للتلفزيون الرسمي إن السودان سيوقف أيضا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس في مؤتمر صحفي إن كل إمكانات الدولة تقع تحت تصرف اللجنة لمكافحة كورونا وذلك في إشارة إلى قوة مهام مؤلفة من أعضاء بالحكومة وبمجلس السيادة لمكافحة الوباء.

وأغلق السودان المطارات والموانئ والمعابر وأعلن حالة طوارئ صحية في الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم مجلس السيادة إن الشحنات الإنسانية والتجارية والدعم الفني ستستثنى من القيود.

فرانس24/ رويترز