رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو يدعو إلى تأجيل الألعاب الأولمبية 2020 المقررة بطوكيو

من المقرر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المفترض عقدها في 24 يوليو/ تموز إلى 9 أغسطس/ آب بسبب تفشي وباء كورونا.

طلب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من اللجنة الأولمبية الدولية إرجاء أولمبياد طوكيو الصيفي 2020، معتبرا أن إقامته في موعده "غير ملائمة وغير مرغوب بها" في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم.

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أرسل الأحد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو رسالة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ليطلب منه إرجاء أولمبياد طوكيو الصيفية 2020 المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في غضون أربعة أسابيع. واعتبر كو أن إقامة الأولمبياد في موعدها أمر "غير ملائم وغير مرغوب به" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواصلة التحضيرات وانتقادات واسعة

وواجهت اللجنة الدولية والمسؤولين اليابانيين انتقادات واسعة في الفترة الماضية على خلفية موقفهم المعلن بمواصلة التحضيرات لإقامة الألعاب في موعدها المقرر (24 تموز/يوليو-التاسع من آب/أغسطس)، لاسيما رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ الذي اعتبر أن قرارا بشأن مصير الألعاب لا يزال سابقا لأوانه مع تبقي أشهر على انطلاقها.

وشهد اليومان الماضيان ارتفاع أصوات عدة مطالبة بتأجيل الدورة بسبب وباء فيروس "كوفيد-19" الذي أدى إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم، وتسبب بشلل شبه كامل في عالم الرياضة، وأثّر سلبا على تحضيرات الرياضيين للأولمبياد.

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وشملت دعوات الإرجاء أطرافا عدة مثل الاتحادين الأمريكي والفرنسي للسباحة، واتحادات ألعاب القوى في الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، واللجنة الأولمبية النروجية، بعدما كان العديد من الرياضيين قد انتقدوا بشكل فردي اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، على خلفية موقف مواصلة التحضيرات للألعاب كأن شيئا لم يكن.

"ندرس سيناريوهات مختلفة"

وأكد باخ لصحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع "بالطبع نحن ندرس سيناريوهات مختلفة، لكن على عكس العديد من الهيئات الرياضية أو البطولات المحترفة، نحن لا نزال على بعد أربعة أشهر ونصف شهر من موعد الألعاب".

وتابع "بالنسبة إلينا (التأجيل) لن يكون خطوة مسؤولة الآن، وسيكون من السابق لأوانه البدء بالتكهنات أو اتخاذ قرار، في وقت ليست لدينا بعد أي توصية من لجنة العمل" الخاصة التي تم تشكيلها لبحث هذا الأمر.

وأدى تفشي الفيروس إلى تعليق الغالبية العظمى من الأحداث الرياضية حول العالم، وصولا إلى إلغاء بعضها أو إرجاء مواعيد كبرى كانت مقررة هذا الصيف، أبرزها كأس أوروبا وبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

فرانس24/ أ ف ب