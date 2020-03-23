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إسرائيل: تعثر جديد في تشكيل حكومة "وحدة وطنية" واتهامات متبادلة بين نتانياهو وغانتس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مؤتمر في القدس. 8 يناير/كانون الثاني 2020. © رويترز.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خصمه بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، بتعطيله لمساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومحاولة إفشال جهود نتانياهو من أجل الوصول مرة رابعة إلى انتخابات جديدة. من جانبه، ندد غانتس بقرار نتانياهو تعطيل عمل الكنيست بحجة تفادي انتشار فيروس كورونا. وتعرض نتانياهو للعديد من الانتقادات من أحزاب مختلفة بسبب الإجراءات التي اتخذها بحجة الحد من تفشي الوباء، ومنها تكنولوجيا رقمية تستخدم في الحروب.