تونس: قيس سعيّد يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع لفرض احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا
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أفادت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع الإثنين لفرض احترام الإجراءات التي تم إقرارها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد. وكانت تونس قد فرضت حظر تجوال ليلي الأسبوع الماضي وسجلت إلى حد الآن 89 حالة إصابة مؤكدة وثلاثة وفيات بسبب فيروس كورونا.
قالت الرئاسة التونسية اليوم الإثنين أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص. وكانت فرضت حظر تجول ليليا الأسبوع الماضي وإغلاقا عاما منذ يوم الأحد يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.
فرانس24/ رويترز
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