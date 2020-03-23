تونس: قيس سعيّد يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع لفرض احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

أمر للجيش بالانتشار في الشوارع التونسية لفرض احترام الإجراءات الوقائية منعا لتفشي فيروس كورونا © أ ف ب

أفادت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع الإثنين لفرض احترام الإجراءات التي تم إقرارها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد. وكانت تونس قد فرضت حظر تجوال ليلي الأسبوع الماضي وسجلت إلى حد الآن 89 حالة إصابة مؤكدة وثلاثة وفيات بسبب فيروس كورونا.