حظر تجول ليلي في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

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الرياض (أ ف ب)

قرّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساء ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل السعودية أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في أمر ملكي نشرته وكالة الانباء الرسمية أنّ الملك قرّر "منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين".

وستقوم وزارة الداخلية "باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول".

ويستثنى من القرار "منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة"وغيرهم.

وسجّلت المملكة الاحد 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في السعودية إلى أكثر من 500.

واتّخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة واغلاق المساجد.

© 2020 AFP