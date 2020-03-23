"طوكيو 2020": اليابان تعترف بإمكانية تأجيل الألعاب الأولمبية وكندا وأستراليا تمتنعان عن المشاركة

أظهرت اليابان ليونة في موقفها فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 من خلال إعلان رئيس وزرائها شينزو آبي أن تأجيل الألعاب قد يصبح أمرا حتميا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. لكن آبي رفض فكرة إلغاء الألعاب مطلقا مشيرا إلى أن حكومته ستتخذ قرارا حول التأجيل في غضون 4 أسابيع. إلى ذلك، أعلنت كل من كندا وأستراليا عدم مشاركتهما في الألعاب الأولمبية لهذه السنة.

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اعترف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بأن تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 قد يصبح حتميا إذا أدى فيروس كورونا إلى استحالة إقامة الألعاب بشكل آمن.

وأكد أبي في جلسة للبرلمان الياباني الإثنين تصميم بلاده على إقامة الألعاب "لكن إذا أصبح ذلك صعبا، آخذين وضع الرياضيين كأولوية، فإن قرار التأجيل يصبح حتميا".

وشدد آبي بأن "الإلغاء ليس خيارا" ليؤكد بالتالي موقف اللجنة الأولمبية الدولية الأحد التي اعترفت للمرة الأولى بانها تبحث التأجيل وليس إلغاء الألعاب الأولمبية على أن تتخذ قرارها في غضون 4 أسابيع.

وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول ياباني رفيع المستوى بتصريحات رسمية عن إمكانية تأجيل الألعاب المقررة أصلا في طوكيو من 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس المقبلين، إلى موعد لاحق.

واكتسبت دعوات التأجيل زخما في اليومين الماضيين، وانتقلت من الرياضيين بصفة فردية إلى اتحادات من دول عدة، بذريعة تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بأكثر من 13 ألف شخص، وفرض قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر حول العالم تؤثر على استعدادات الرياضيين.

وأتت هذه الدعوات في ظل شلل شبه كامل فرضه الفيروس على عالم الرياضة، وتأجيل مواعيد مهمة مقررة في الصيف أبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية لكرة القدم.

كندا وأستراليا تمتنعان عن إرسال لاعبيهم

أعلنت كندا رسميا بأنها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 تموز/يوليو إلى التاسع من آب/أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الكندية بيانا أكدت فيه "بأن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها، منظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم إرسال فرقها للمشاركة في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في صيف عام 2020".

من جهته، أعلن رئيس بعثة أستراليا لأولمبياد طوكيو أنه "من الواضح أنه لا يمكن إقامة دورة الألعاب في يوليو 2020".

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية في بيان "تثق اللجنة الأولمبية الأسترالية أن رياضييها في حاجة الآن إلى منح الأولوية لصحتهم ولصحة من حولهم وضمان العودة إلى عائلاتهم".

وأضافت اللجنة الأسترالية أنها عقدت اجتماعا صباح الإثنين واتفقت بالإجماع على أنه لا يمكن تشكيل بعثة في مثل هذه الظروف.

فرانس24/أ ف ب