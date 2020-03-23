طوكيو 2020: تأجيل الالعاب قد يصبح حتميا (رئيس الوزراء الياباني)

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طوكيو (أ ف ب)

اعترف رئيس وزراء اليابان شينزو ابي بان تأجيل الالعاب الاولمبية في طوكيو صيف 2020 قد يصبح حتميا اذا ادى فيروس كورونا المستجد الى استحالة اقامة الالعاب بشكل آمن.

وأكد ابي في جلسة للبرلمان الياباني الاثنين تصميم بلاده على اقامة الالعاب "لكن اذا اصبح ذلك صعبا، آخذين وضع الرياضيين كأولوية، فان قرار التأجيل يصبح حتميا".

وشدد ابي بان "الالغاء ليس خيارا" ليؤكد بالتالي موقف اللجنة الاولمبية الدولية الاحد التي اعترفت للمرة الاولى بانها تبحث التأجيل وليس الغاء الالعاب الاولمبية على ان تتخذ قرارها في غضون 4 اسابيع.

وهي المرة الاولى التي يدلي فيها مسؤول ياباني رفيع المستوى بتصريحات رسمية عن امكانية تأجيل الالعاب المقررة اصلا في طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس المقبلين، الى موعد لاحق.

واكتسبت دعوات التأجيل زخما في اليومين الماضيين، وانتقلت من الرياضيين بصفة فردية الى اتحادات من دول عدة، بذريعة تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بأكثر من 13 ألف شخص، وفرض قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر حول العالم تؤثر على استعدادات الرياضيين.

وأتت هذه الدعوات في ظل شلل شبه كامل فرضه الفيروس على عالم الرياضة، وتأجيل مواعيد مهمة مقررة في الصيف أبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم.

© 2020 AFP