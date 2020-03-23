غوتيريش يدعو الى "وقف فوري لاطلاق النار في جميع انحاء العالم" بسبب كوفيد-19

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين دعوة الى "وقف فوري لاطلاق النار في جميع انحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".

وقال غوتيريش في كلمة مقتضبة في مقر الامم المتحدة ان "من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات (في العالم) هم الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون. وهم يواجهون أيضا خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".

وسجلت أول إصابة بكوفيد-19 في سوريا التي تشهد حربا منذ 10 سنوات وحالات أخرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية أو أفغانستان. ويتوقع خبراء ودبلوماسيون أن تكون للفيروس عواقب مدمرة في الدول التي تشهد نزاعات والتي غالبا ما تكون فقيرة وأنظمتها الصحية ضعيفة.

وقال غوتيريش "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا".

وأضاف "وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية".

وتابع "هذا الأمر حاسم الأهمية من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة".

وقال ايضا "ضعوا حدا لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان. الآن".

وبعد النداء الذي وجهه غوتيريش الأسبوع الماضي للتضامن مع الدول الفقيرة والضعيفة تفاديا ل"ملايين" الضحايا، تعتزم الأمم المتحدة ان تنشر الأربعاء خطة إنسانية عالمية لمواجهة الوباء مع إنشاء صندوق مخصص لمكافحته دوليا.

© 2020 AFP