فيروس كورونا: انطلاق تجارب سريرية أوروبية لاختبار 4 علاجات محتملة

في ظل الجهود المكثفة لاكتشاف علاج مضاد لفيروس كورونا، انطلقت الأحد تجارب سريرية أوروبية تشمل 7 دول أوروبية على الأقل بهدف اختبار 4 علاجات محتملة للفيروس. كما أعلن عن التحضير لإطلاق تجربة سريرية دولية ستكون تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

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بدأت تجارب سريرية أوروبية الأحد في سبع دول أوروبية على الأقل لاختبار أربعة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد تشمل 3200 شخص.

فقد أعلنت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية أن العلاجات الأربعة تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" او من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين".

وأكدت "إنسيرم" أنه سيتم اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا.

من جهة أخرى، لفتت الهيئة الفرنسية أيضا إلى أن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه لا يتوفر حاليا أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

أما الصين، فقد أجرت أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا الأحد. وقد وزع 108 متطوعا على ثلاث مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى على ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصادرة باللغة الإنكليزية. ويتراوح عمر المتطوعين بين 18 و60 عاما وهم كلهم من مدينة ووهان من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينتقل إلى خارج الصين. وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة ستة أشهر.

ومن الجدير ذكره أن شركات صيدلة عالمية كانت قد تعهدت الخميس بتوفير لقاح ضد الفيروس في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا كحد أدنى.

وأعلنت روسيا من جهتها أنها باشرت تجربة لقاح على الحيوانات على أن تصدر نتائجها الأولى في حزيران/يونيو.

فرانس24/أ ف ب