فيروس كورونا: كندا لن ترسل رياضييها للمشاركة في الالعاب الاولمبية (رسمي)

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مونتريال (أ ف ب)

اعلنت كندا رسميا بانها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

واصدرت اللجنة الاولمبية الكندية بيانا أكدت فيه "بان اللجنتين الاولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها، منظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم ارسال فرقها للمشاركة في الالعاب الاولمبية والالعاب البارالمبية في صيف عام 2020".

واضافت "تطالب اللجنتين من اللجنتين الاولمبية والبارالمبية الدوليتين ومن منظمة الصحة العالمية تأجيل الالعاب لمدة عام".

وباتت كندا اول دولة تعلن رسميا عدم ارسال رياضييها للمشاركة في العاب طوكيو ليزداد الضغط على اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة المنظمة المحلية لاتخاذ قرار التأجيل.

وبعد ان اصرت اللجنة الاولمبية الدولية بان الامور تسير على ما يرام لاقامة الالعاب في موعدها المحدد، شأنها في ذلك شأن اللجنة الاولمبية المحلية، فانها رضخت الاحد للضغوط المتزايدة بشأن مطلب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، واعلنت ان خيار الإرجاء وليس الإلغاء بات من الاحتمالات المطروحة، لكن القرار سيتخذ في غضون أربعة أسابيع.

© 2020 AFP