كوبا تفرض حجراً صحياً على كل السياح الأجانب المتبقين على أراضيها

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هافانا (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو الإثنين أن كلّ السيّاح الأجانب الموجودين في الجزيرة الشيوعية سيوضعون اعتباراً من الثلاثاء في الحجر الصحّي داخل فنادقهم إلى أن يجدوا طائرة يغادروا على متنها، وذلك خشية تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ماريرو في خطاب عبر التلفزيون الحكومي إنّ "جميع السيّاح الذين لا يزالون في الفنادق سيوضعون في الحجر الصحّي ... لن يكون بإمكانهم مغادرة الفندق" إلى أن يجدوا رحلة طيران تعيدهم إلى ديارهم.

وأضاف أنّ عدد السياح الأجانب في الجزيرة بلغ الإثنين 32 ألفاً و500 سائح.

ويتزامن هذا الإجراء مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة اعتباراً من الثلاثاء سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في الجزيرة.

© 2020 AFP