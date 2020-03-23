مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن انتشار فيروس كورونا يتسارع ويدعو إلى التزام سياسي عالمي

صرح تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين بأن وتيرة انتشار فيروس كورونا تتسارع بشكل كبير بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة حول العالم، ودعا إلى التزام سياسي عالمي لتغيير مسار الوباء واتخاذ إجراءات دفاعية وهجومية ضده.

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قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين إن وتيرة انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.

وقال إنه بينما استغرق الأمر 67 يوما منذ الإعلان عن أول حالة للوصول إلى مئة ألف إصابة بمرض كوفيد-19 إلا أن الأمر استغرق 11 يوما فقط للوصول إلى المئة ألف الثانية وأربعة أيام فقط للوصول إلى المئة الألف الثالثة.

وأضاف أمام أكثر من 300 صحافي "لكننا لسنا أسرى أمام الإحصاءات ولن نقف لنراقب الوضع ونحن مكتوفي الأيدي. بإمكاننا أن نغير مسار الوباء هذا".

وقال "لكي نفوز علينا مهاجمة الفيروس بإجراءات هجومية ومستهدفة. الكشف عن كل حالة مشتبه بها والعزل والاعتناء بكل حالة مؤكدة والتتبع وفرض الحجر الصحي على كل اختلاط وثيق".

ودعا المسؤول الدولي إلى التزام سياسي عالمي لتغيير مسار الوباء وحث الدول على اتخاذ إجراءات دفاعية وهجومية أيضا.

وقال "مطالبة الناس بملازمة منازلهم وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وسيلة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس وشراء الوقت لكنها إجراءات دفاعية".

وردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر افتتاحها في 24 يوليو/تموز، قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إنه يعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار "قريبا جدا" بشأن مستقبلها.

وقال ريان "كلنا ثقة في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين".

فرانس24/ رويترز