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مساجد مغلقة وحظر تجول وحصيلة إصابات في ارتفاع .. العالم العربي يواجه تفشي فيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تحاول العديد من البلدان العربية التصدي لفيروس كورونا المنتشر حاليا في القارات الخمس، ففي العراق تم سجيل 20 حالة وفاة، وفي سلطنة عمان 55 إصابة وهو الرقم الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت جميعها 1500 حالة وفاة. أما في غزة المحاصرة، فقد تم رصد إصابة فليسطينيين قرب الحدود مع مصر. وفي الأردن، تم تعزيز الإجراءات منعا لتفشي الفيروس، وأغلقت مصر مساجدها وكنائسها، وفي المغرب تحاول قوات الأمن إلزام المواطنين بالحظر الشامل، وأجلت الحكومة التونسية تحصيل الضرائب وسداد القروض، وفي الجزائر، أعلنت السلطات الصحية تجاوز الفيروس المرحلة الثالثة ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن حظر تجول مرتقب.