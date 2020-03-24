إسبانيا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 2696 شخصا

أحد عناصر الجيش الإسباني يتحدث مع رجال الشرطة الوطنية الإسبانية أمام حلبة للتزلج على الجليد سيتم استخدامها كمشرحة، أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (COVID-19) في مدريد، إسبانيا، 24 مارس/ آذار 2020.

توفي 514 شخصا بين يومي الإثنين والثلاثاء في إسبانيا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المتفشي في العالم، وأفادت وزيرة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات في ثاني بلد أوروبي تضررا بالجائحة بعد إيطاليا وصل عدد الوفيات على أراضيه 2696 شخصا حتى اليوم الثلاثاء.

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خلال 24 ساعة، سجلت إسبانيا عدد وفيات قياسيا مع موت 514 شخصا جراء فيروس كورونا بين يومي الإثنين والثلاثاء، ما يرفع الحصيلة إلى 2696 وفاة، وفق وزارة الصحة.

ويقترب عدد الإصابات المؤكدة من الأربعين ألفا، مع تسجيل 39673 حالة حتى الآن، فيما تعزز السلطات إجراء الفحوص في هذا البلد الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا بعد إيطاليا.

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ونشرت الحصيلة الجديدة فيما من المقرر أن يطلب رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الثلاثاء من البرلمان تمديد إجراءات العزل التي صدرت في 14 مارس/ آذار حتى 11 أبريل/ نيسان.

ولا يسمح للإسبان الخروج من بيوتهم بشكل فردي ومع الإبقاء على مسافات في ما بينهم إلا لشراء الحاجيات الأساسية أو الذهاب إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد أو لتنزيه كلابهم لفترة قصيرة.

آمل في بلوغ الذروة

ولم تستبعد السلطات مع ذلك اتخاذ إجراءات أكثر حزما، آملة بلوغ الوباء ذروته في الأيام المقبلة.

ومنطقة مدريد هي الأكثر تضررا بالفيروس في البلاد مع 1535 وفاة و12352 حالة إصابة.

وفي ظلّ إغراق الخدمات الجنائزية، قررت مدريد تحويل مركز كبير للتزلج على الجليد في أحد المجمعات التجارية في العاصمة إلى مشرحة. وحولت أيضا قاعات المعارض الكبرى في مدريد إلى مستشفيات ميدانية مع 1500 سرير وقدرة استيعاب حتى 5500 سرير.

وفي كافة أنحاء البلاد، ارتفع عدد مرضى العناية المشددة إلى 2636 شخصا، بينما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء من المرض 3794 شخصا.

فرانس24/ أ ف ب