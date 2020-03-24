الحكم بالسجن لمدة عام مع النفاذ على كريم طابو أحد رموز الحراك الجزائري

قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الثلاثاء بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو، الموجود في السجن منذ ستة أشهر، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

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أعلن أحد محاميي المعارض وأحد رموز الحراك الجزائري كريم طابو، أن محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة قضت الثلاثاء بالحكم بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض كريم طابو الموجود في السجن منذ ستة أشهر، بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

وقال المحامي أمين سيدهم "قاضي الاستئناف نطق بحكم عام نافذ، بدون مرافعة وبدون سماع المتهم، في محاكمة تمت برمجتها بدون علمنا".

وكانت المحكمة الابتدائية قضت في 11 مارس/ آذار بإدانة طابو (46 عاما) بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

وكان يفترض أن يغادر طابو الذي اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر السجن في 26 مارس/ آذار، "لكن بعد تشديد عقوبته سيبقى في السجن" كما أوضح سيدهم.

وتحوّل طابو الذي شارك في كل تظاهرات الحراك قبل توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

فرانس24/ أ ف ب