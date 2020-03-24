الدوري الألماني: الرابطة ستوصي بتمديد التعليق حتى آخر نيسان/أبريل

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برلين (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء انها ستوصي بتمديد فترة تعليق منافسات البطولة حتى نهاية نيسان/أبريل المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة البوندسليغا قد أعلنت في 16 آذار/مارس عبر مديرها كريستيان سيفرت، أن أندية الدرجتين الأولى والثانية وافقت على اقتراح اتحاد اللعبة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني من نيسان/أبريل على الأقل.

وستقدم الرابطة فكرتها للأندية المحترفة الـ36 (18 فريقا في كل درجة) في اجتماع يعقد في 31 آذار/مارس.

وقالت الرابطة "إن هيئة رئاسة الجمعية العمومية ستوصي بتمديد تعليق مباريات البطولتين حتى 30 نيسان/أبريل على الأقل".

وكررت الهيئة رغبتها في إنهاء المنافسات قبل 30 حزيران/يونيو، مضيفة "تعمل الرابطة حاليا بشكل مكثف على مفاهيم خوض المباريات في وقت معين - بسبب الوضع - حتى لو من دون جماهير وبأقل عدد ممكن من العاملين في الملاعب، وفي التنظيم ومن وسائل الإعلام".

وتمثل حقوق البث التلفزيوني جزءا كبيرا من دخل أندية الدرجة الأولى.

وخوض المباريات خلف أبواب موصدة، لكن مع بثها مباشرة على شاشات التلفزيون، من شأنه أن يقلل من التبعات المالية لوباء "كوفيد-19" الذي أدى الى شلل شبه كامل في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم.

وتخشى أندية كرة القدم لاسيما في أوروبا، من ان يؤثر تعليق الموسم أو احتمال إلغائه بالكامل، على عائداتها المالية التي تعتمد بشكل كبير على مصادر عدة منها مداخيل المباريات والبث التلفزيوني.

© 2020 AFP