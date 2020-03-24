الصين: رفع قيود التنقل عن مقاطعة هوباي تمهيدا لتخفيفها في مدينة ووهان

بعد شهرين على إغلاق مقاطعة هوباي وعزلها كليا عن باقي الصين، أعلنت السلطات الصينية عن رفع القيود على التنقل والسماح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء. أما مدينة ووهان حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى والتي تقع ضمن مقاطعة هوباي فسترفع القيود عنها في 8 نيسان/أبريل.

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سترفع مقاطعة هوباي في وسط الصين حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى نهاية العام الماضي، القيود على التنقل بعد شهرين على فرض إجراءات عزل عليها، وفق ما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.

وسيتمكن المواطنون الأصحاء من مغادرة المقاطعة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، فيما ترفع مدينة ووهان التي تفشى منها الفيروس، القيود على التنقل اعتبارا من الثامن من نيسان/أبريل.

وكان قد سمح لسكان ووهان باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط. ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وانطلق منها تفشي فيروس كورونا.

ورغم إعلان وزارة الصحة يوم الإثنين تسجيل تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان، تراجع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وسجلت أغلب الإصابات الجديدة لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد، وهو ما يمثل مشكلة بعد رصد 507 إصابات من هذا النوع.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 إصابة إضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد. وقالت السلطات إنه يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية. كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل. أخيرا، سمح للسكان أيضا بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوباي في حال كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بكوفيد-19.

فرانس24/أ ف ب