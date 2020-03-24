المجلس العلمي في فرنسا: الحجر الصحي يجب أن يستمر ستة أسابيع على الأقل

وزير الصحة والتضامن الفرنسي أوليفييه فيران يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد الاجتماع الأول للجنة الأبحاث والخبرات بمجلس العلماء الفرنسيين (CARE)، في قصر الإليزيه في باريس، فرنسا، 24 مارس/ آذار 2020

قال المجلس العلمي، الذي يقدم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء إن الحجر الصحي المتبع لاحتواء تفشي الفيروس في فرنسا يجب أن يستمر على الأرجح ستة أسابيع على الأقل منذ بدء دخوله حيز التنفيذ، وأنه هو الاستراتيجية الوحيدة الفعالة في الوقت الراهن. وسجلت فرنسا الثلاثاء 240 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1100.

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قال الثلاثاء المجلس العلمي المخول بتقديم المشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد إن الإغلاق لاحتواء تفشي الفيروس في فرنسا يجب أن يستمر على الأرجح ستة أسابيع على الأقل ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف المجلس العلمي قائلا إن الإغلاق هو الاستراتيجية الوحيدة الفعالة بالفعل في الوقت الراهن.

وسجلت السلطات الفرنسية 240 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا الثلاثاء ليصل العدد الإجمالي إلى 1100 بزيادة 28 في المئة جعلت فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها حاجز الألف بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

فرانس24/ رويترز