الهند: حظر تام على السكان لمدة 21 يوما منعا لتفشي فيروس كورونا

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رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في نيودلهي، في 16 أغسطس/آب 2019.

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء إن الحكومة ستفرض إغلاقا تاما اعتبارا من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا. وتم تسجيل 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات. وهناك مخاوف من عدم دقة أعداد المصابين والوفيات بسبب عدم إجراء الفحوصات اللازمة في الدولة الثانية عالميا من ناحية عدد السكان.

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء إن الحكومة ستفرض إغلاقا تاما اعتبارا من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم". وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات.

ويقدر خبراء أن هذا الرقم لا يعكس الواقع نظرا لقلة عدد الفحوص في الدولة الثانية عالميا من ناحية عدد السكان.

700 مليون مواطن

وفرضت الهند الإثنين تدابير حجر تشمل 700 مليون مواطن على الأقل وفق تقديرات وكالة الأنباء الفرنسية، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة الوباء.

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس.

وعلق نشاط غالبية وسائل النقل المشترك، ما ترك ملايين العمال المهاجرين عالقين.

وقف الرحلات الجوية

وستمنع الرحلات الجوية المحلية اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وأوقفت أيضا شبكة النقل الضخمة عبر السكك الحديدية التي تمثل العمود الفقري للنقل العام، وكذلك حافلات المسافات البعيدة.

ومنع حتى الأحد استقبال الرحلات الدولية، ويرجح أن يمدد هذا الإجراء.

وقال المسؤول الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية رودريكو أوفرين "يمكن أن تساعد هذه التدابير في إبطاء انتقال الفيروس بموازاة إجراءات عزل وفحص وعلاج وتتبع فعالة".

وقال رئيس الحكومة ناريندرا مودي الإثنين على تويتر "كثيرون لا يتعاملون مع الحجر بجدية. أرجوكم، احفظوا أنفسكم وأقرباءكم وتعاملوا بجدية مع التوجيهات".

وفي إشارة إلى الفوضى الناتجة من مكافحة كوفيد-19، سجلت بورصة بومباي الإثنين أحد أسوأ الأيام في تاريخها اذ أنهت مداولاتها على انخفاض بـ13,15 بالمئة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز