إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 على خلفية فيروس كورونا

اتفقت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء على تأجيل دورة الأولمبياد القادمة والمقررة في طوكيو صيف 2020 إلى عام 2021. وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه اتفق مع رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ خلال مباحثات هاتفية على مبدأ التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم، بما فيها اليابان.

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توافقت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان على إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو صيف هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا، وفق بيان مشترك أصدره الطرفان.

وأفاد البيان أنه "في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب.

وأجرى باخ وآبي في وقت سابق من اليوم مباحثات هاتفية، كشف على إثرها رئيس الوزراء الياباني أن بلاده اقترحت تأجيل الأولمبياد لفترة عام.

وأوضح آبي "اقترحت تأجيلا لنحو عام (للألعاب الأولمبية)، والرئيس باخ رد موافقا بنسبة 100 بالمئة".

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة على منظمي دورة الألعاب لإرجاء الموعد المقرر، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أدى إلى تسجيل نحو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم، ودفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمّد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم.

كما أدت الظروف الصحية الراهنة إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كانت مقررة هذا الصيف، وأبرزها نهائيات كأس أوروبا وبطولة "كوبا أميركا" الأمريكية الجنوبية لكرة القدم، حتى الصيف المقبل.

وكانت اللجنة الدولية والمسؤولون اليابانيون قد أكدوا في تصريحاتهم خلال الفترة الماضية، على مواصلة التحضيرات من أجل إقامة الأولمبياد الصيفي في موعده، على الرغم من تفشي وباء "كوفيد-19".

لكن اللجنة وجدت نفسها تحت ضغوط متزايدة من قبل الرياضيين والاتحادات الرياضية من أجل اتخاذ قرار بتأجيل الأولمبياد، على خلفية الظروف الصحية الراهنة وعدم تمكن الرياضيين من التمرن بشكل ملائم تحضيرا للألعاب التي غالبا ما تكون المحطة الأهم في مسيرتهم.

وأعلنت اللجنة الاولمبية الدولية في 22 مارس/آذار للمرة الأولى، أن تأجيل الأولمبياد بات احتمالا مطروحا، لكنها أمهلت نفسها أربعة أسابيع من أجل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وكانت اليابان أيضا مصرة على إقامة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها بعد أن استكملت كل المشاريع والاستعدادات لها في وقت مبكر، ولكن تفشي فيروس كورونا دفع آبي للتصريح مطلع الأسبوع أنه ربما يكون التأجيل أمرا لا يمكن تجنبه.

فرانس24/ أ ف ب