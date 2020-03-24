باحث مقيم في الصين: التزام الصينيين بالحجر الصحي عامل أساسي في تغلبهم على فيروس كورونا

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قال الباحث في الشؤون الكورية الصينية المقيم في مدينة شينيانغ الصينية جاد رعد إن الشعب الصيني يعتبر أن إعلان إعادة فتح مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا "كوفيد-19"، المقرر في 8 أبريل/نيسان 2020، بمثابة انتصار على الوباء. وأكد رعد أن 293 مدينة صينية قد أصبحت خالية تماما من الإصابات بالفيروس، وتبقى 43 فيها مصابون، مشددا على أن التزام الشعب الصيني بإجراءات الحجر لعب دورا أساسيا في وقف تفشي المرض.