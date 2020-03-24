توقيف أكثر من 1600 شخص في الأردن لمخالفتهم حظر التجول المفروض لمكافحة كورونا

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عمان (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني أردني الثلاثاء توقيف أكثر من 1600 شخص وذلك لمخالفتهم حظر التجول الذي دخل يومه الرابع والمفروض على البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "كافة الدوريات ونقاط الغلق ألقت القبض على 1657 شخصاً خرقوا أوامر حظر التجول في مختلف مناطق المملكة، وتم تحويلهم لمراكز التوقيف التابعة للقوات المسلحة".

ودعا المتحدث الأمني المواطنين إلى "التزام منازلهم وعدم الخروج تحت أي ظرف كان"، مؤكدا إنه "سيتم ضبط كل مخالف وستتخذ بحقه الاجراءات القانونية".

وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد في مؤتمر صحافي الاثنين إن "المخالفين لحظر التجول سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، ثم ينالون عقابهم وفق القانون"، مشيرا إلى تخصيص "أربعة مراكز إصلاح وتأهيل جديدة لمن يخالف قرار حظر التجول".

وحذر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة من أن مخالفة أمر حظر التجول قد تؤدي الى "الحبس الفوري مدة لا تزيد على سنة".

ودخل حظر التجول الثلاثاء يومه الرابع، وأكد العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن الحظر سيستمر "حتى إشعار آخر".

وأعلنت الحكومة الاردنية فرض حظر التجول اعتبارا من السبت الماضي وحتى إشعار آخر في إطار اجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

والثلاثاء بدأت 190 حافلة تابعا لامانة عمان بتوزيع الخبز على المواطنين داخل احيائهم السكنية.

وستقوم شركات بإيصال مياه الشرب والأدوية للمواطنين الى منازلهم.

وتخشى الحكومة الأردنية أن يؤدي السماح للمواطنين بالخروج للتسوق في ساعات محددة إلى حصول إزدحامات شديدة كتلك التي شهدتها مدن المملكة في اليوم الذي سبق دخول قرار الحظر حيز التنفيذ.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس,

كما قررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وسجلت 127 إصابة بوباء كوفيد-19 في الأردن حتى الآن، شفيت إحداها.

وتفرض السلطات منذ الإثنين الماضي حجرا صحيا إجباريا على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقررت عمان الاسبوع الماضي وقف الرحلات الجوية من المملكة واليها وتعليق المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم.

© 2020 AFP