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ثلث سكان الولايات المتحدة تحت الحجر الصحي ومنظمة الصحة العالمية تحذر من ولادة بؤرة جديدة لفيروس كورونا

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، محذرة من أن تصبح الولايات المتحدة بؤرة جديدة لتفشي فيروس كوفيد-19 بعد أن تم تسجيل 85% من الحالات فيها وفي القارة الأوروبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وتعاني ولاية نيويورك من تفشي الوباء على أراضيها. وأصبح ثلث سكان الولايات المتحدة قيد الحجر الصحي. وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعديد من الانتقادات لتأخرها في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للفيروس الذي أصبح الأزمة الصحية الأخطر منذ بداية القرن.