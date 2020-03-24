تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#حجر صحي
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

ثلث سكان الولايات المتحدة تحت الحجر الصحي ومنظمة الصحة العالمية تحذر من ولادة بؤرة جديدة لفيروس كورونا

نشرت في: آخر تحديث:

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : محمد الخضيري

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، محذرة من أن تصبح الولايات المتحدة بؤرة جديدة لتفشي فيروس كوفيد-19 بعد أن تم تسجيل 85% من الحالات فيها وفي القارة الأوروبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وتعاني ولاية نيويورك من تفشي الوباء على أراضيها. وأصبح ثلث سكان الولايات المتحدة قيد الحجر الصحي. وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعديد من الانتقادات لتأخرها في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للفيروس الذي أصبح الأزمة الصحية الأخطر منذ بداية القرن.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.