حظر تجول ليلي في مصر لمواجهة فيروس كورونا

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القاهرة (أ ف ب)

قررت الحكومة المصرية الثلاثاء فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء الى السادسة صباحا (17,00 إلى 4,00 ت غ ) لمدة 15 يوما اعتبارا من الاربعاء، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحافي عن مجموعة من الاجراءات الجديدة تطبق جميعها اعتبارا من غد الاربعاء لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء (19,00 ت غ) حتى صباح اليوم التالي".

وأضاف أنه تقرر كذلك "إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها".

وتابع أنه "ستغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء (15,00 ت غ) حتى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها المولات ومحلات تقديم الخدمات وبيع السلع مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت".

وأوضح أن القرار الاخير "لن يسري على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات".

وأكد رئيس الوزراء المصري أنه "ستغلق غلقا كاملا طوال هذه المدة (اسبوعين) جميع المقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وغلق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل فيها على توصيل الطلبات للمنازل".

وقال إنه سيتم كذلك غلق المكاتب الحكومية التي تقدم خدمات "الشهر العقاري (تسجيل العقارات والتوكيلات القانونية) والسجل المدني والجوازات ورخص البناء باستثناء مكاتب الصحة".

وأكد مدبولي أنه "سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ على المخالفين وهي عقوبات تبدأ بغرامة 4000 الاف جنيه (قرابة 670 دولار) وتصل الى الحبس".

وأضاف أن "التوجيهات الصادرة الى وزارة الداخلية هي التعامل بكل الحسم والحزم مع أي مخالفات".

وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لتكمل حالة الطوارئ ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وشدد مدبولي على أن حكومته "تأخذ كل الخطوات طبقا لتطور وانتشار الوباء في مصر".

وأوضح أن "خطتنا تنقسم الى 3 مراحل، المرحلة الأولى طبقت عندما كانت أعداد المصابين أقل من مئة".

وأشار الى أن المرحلة الثانية هي تزايد المصابين الى مئات "وبمجرد أن وصلنا الى هذه الأعداد بدأنا نأخذ إجراءات أخرى بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين".

وحذر من أنه في حال وصول عدد المصابين الى ألف "سيكون هناك تزايد سريع للأرقام وهي المرحلة التي نأكل أن نبطئ الوصول اليها".

وأكد أنه اذا تطور انتشار المرض "هناك قرارات أكثر شدة قد نتخذها".

وأوضح أن الحكومة تفرض الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا بشكل تدريجي لإدراكها تأثير هذه القرارات على "فرص العمل وأكل عيش ناس كثيرة جدا بحيث لا نضر من يعتمدون في قوتهم ورزقهم على أعمال غير منتظمة".

ويعيش قرابة ثلث المصريين حول خط الفقر أي حوالى 30 مليون مواطن. وليست هناك احصاءات رسمية لتعداد العمالة اليومية والموسمية في مصر الا أنهم يقدرون بالملايين.

© 2020 AFP