رئيس أولمبياد باريس 2024: "من المرجح جدا" تأجيل ألعاب طوكيو

"الصحة أهم من دورة الألعاب"، بهذه العبارات أكد رئيس أولمبياد باريس 2024 طوني إستونغيه أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف بات "من المرجح جدا" بسبب تفشي فيروس كورونا. لكن إستونغيه أشار إلى أنه لم يطلب من المنظمين تأجيل الألعاب. يذكر أن اليابان اعتبرت أن خيار التأجيل قد يصبح حتميا، كما أن كندا وأستراليا أعلنتا امتناعهما عن المشاركة.

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أعلن رئيس أولمبياد باريس 2024 يوم الثلاثاء أن الصحة أهم من دورة الألعاب وأن تأجيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف بات "من المرجح جدا" حدوث لكنه لم يطلب من المنظمين ذلك.

وأبلغ طوني إستونغيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، الإذاعة المحلية "اليوم الألعاب ليست الأولوية، بل الأولوية للصحة، وهكذا يساهم عالم الرياضة في التضامن الدولي".

وكان رئيس الورزاء الياباني شينزو آبي قد اعترف الإثنين بأن تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو صيف 2020 قد يصبح حتميا إذا أدى فيروس كورونا إلى استحالة إقامة الألعاب بشكل آمن.

وأكد آبي في جلسة للبرلمان الياباني الإثنين تصميم بلاده على إقامة الألعاب "لكن إذا أصبح ذلك صعبا، آخذين وضع الرياضيين كأولوية، فإن قرار التأجيل يصبح حتميا".

إضافة إلى ذلك، أعلنت كل من كندا وأستراليا امتناعهما عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.

من جهتها، أشارت اللجنة الأولمبية الدولية الأحد إلى أن الإرجاء بات من الخيارات المطروحة.

فرانس24/أ ف ب