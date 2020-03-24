فيديو

فيروس كورونا: الفرنسيون العالقون خارج بلادهم ينتظرون العودة إلى أرض الوطن

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

يحاول نحو 500 سائح من فرنسا وبلجيكا وألمانيا مغادرة المغرب ودخول أوروبا عبر إسبانيا التي أغلقت حدودها الأحد الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وحاول سياح فرنسيون الاتصال بوزارة الخارجية والسفارة بدون جدوى بسبب ما يشهده العالم أجمع من إجراءات مشددة لمواجهة جائحة كورونا. وينتظر 70 ألف فرنسي العودة إلى بلادهم منهم 30 ألفا في القارة الأمريكية. ولقد تم إعادة نحو 60 ألف فرنسي إلى أرض الوطن من أصل 150 ألف عالقين خارج البلاد، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.