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فيروس كورونا: حالة الطوارئ الصحية تدخل حيز التنفيذ في فرنسا وسط تشديد إجراءات الحجر المنزلي

عناصر من الدرك الفرنسي قرب برج إيفل بباريس يراقبون إجراءات الحجر الصحي لوقف انتشار فيروس كورونا، 23 مارس/آذار 2020. © رويترز

دخل قانون الطوارئ الصحية في فرنسا حيز التنفيذ الثلاثاء بعد أن تم إقراره الأحد في البرلمان. وتوجه رئيس الحكومة إدوار فيليب بكلمة إلى الفرنسيين بين فيها أبعاد القانون والإجراءات التي سيتم اتباعها لوقف تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد. ومن أهم هذه الإجراءات فرض غرامات إضافية على مخالفي حظر التجول، وإغلاق الأسواق المفتوحة، مع إعطاء البلديات صلاحية استثناء بعض هذه الأسواق في القرى والبلدات والمدن الصغيرة التي تعتمد عليها اعتمادا أساسيا للحصول على احتياجاتها الغذائية.