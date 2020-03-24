فيروس كورونا يودي بحياة عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو

توفي الثلاثاء في فرنسا أول نجم عالمي جراء فيروس كورونا وهو عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو عن عمر ناهز 86 عاما.

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توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بـكوفيد-19 عن 86 عاما، وفق ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية.

وأصبح ديبانغو أسطورة "الأفرو- جاز"، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بالفيروس. وأوضح دوروبير "توفي صباحا في أحد مستشفيات منطقة باريس".

وجاء على صفحة الفنان على فيس بوك أن "مراسم الدفن ستتم في إطار عائلي محض وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة".

يذكر أن مانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972. وكان هذا العمل أغنية ثانوية في اسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

وقد رصدها منسقو الاسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا. وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من اسطوانته "ثريلر". وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

فرانس24/أ ف ب